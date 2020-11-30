روسيا تدين جريمة اغتيال العالم الايراني البارز فخري زادة

وافاد مراسل "ارنا" من موسكو، ان وزارة الخارجية الروسية اصدرت بيانا اليوم الاثنين، دانت فيه بشدة حادث الاغتيال.

وجاء في بيان الخارجية الروسية بالمناسبة : اننا نعرب عن قلقنا الجاد قبال الطبيعة الاستفزازية التي صاحبت هذا العمل الارهابي، والذي سعى بوضوح لزعزعة الامن وتقويض ظروف الحوار داخل المنظمة.

كما اكد البيان، ان كل من يقف وراء الاغتيال ويستغله تمريرا لمآربه السياسية، عليه يتحمل المسؤولية قبال عمله هذا.

ولفتت الخارجية الروسية في بيانها : ان روسيا وضعت اسس اولوياتها الثابتة على ترسيخ الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط والخلج الفارسي، وتبذل قصارى الجهود في اطار الامم المتحدة وعلاقاتها الثنائية مع الدول الاقليمية على تحقيق ذلك.

انتهى ** ح ع