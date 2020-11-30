الكويت تندد باغتيال الشهيد فخري زادة

واكدت الخارجية الكويتيه عبر بيان صدر عنها اليوم الاثنين، على موقفها الثابت في رفض جميع اشكال العنف ايّا كانت غاياته، كما رفضها للتصرفات التي تزيد من شدة التوتر والفوضى داخل المنطقة.

وفي ختام البيان، اعربت الخارجية الكويتية عن تعاطفها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وقدمت العزاء بهذه المناسبة.

يذكر ان ارهابيين مسلحين قاموا عصر الجمعة (27 تشرين الثاني / نوفمبر)، بنصب كمين في طريق السيارة الحاملة لرئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع، العالم البارز "محسن فخري زادة" في بولفار "مصطفى خميني" بمدينة آبسرد التابعة لمنطقة دماوند شرقی العاصمة طهران؛ في عملية ارهابية مسلحة ادت الى استشهاده.

انتهى ** ح ع