الدوري الايراني: برسبوليس يعود الى سكة الانتصارات بفوز عريض على شهر خودرو

وفي هذه المباراة التي جرت عصر الاثنين في استاد "آزادي" بطهران في اطار الاسبوع الرابع من الدوري الايراني الممتاز استضاف برسبوليس، شهرخودرو وهزمه 3-0 واضاع عدة فرص محققة اخرى للتهديف.

قدم برسبوليس عرضا هجوميا تمكن من خلاله السيطرة على مجريات المباراة حتى نجح في الدقيقة 41 من تسجيل هدفه الاول عبر مدافعه جلال حسيني منهيا الشوط الاول به.

وفي الشوط الثاني واصل برسبوليس عرضه الهجومي الذي اثمر عن هدف ثان في الدقيقة 84 من قبل احمد نوراللهي.

وبعد اربع دقائق عزز ميلاد سرلك رصيد برسبوليس بهدف ثالث من ضربة فنية رائعة من خارج منطقة الجزاء لتنتهي المباراة بفوز برسبوليس 3-0 رافعا رصيده الى 8 نقاط في المركز الثاني موقتا فيما تجمد رصيد شهر خودرو عند 4 نقاط في المركز العاشر.

ويحتل كل كهر سيرجان صدارة الدوري الايراني برصيد 10 نقاط وياتي في الوصافة برسبوليس برصيد 8 نقاط ومن ثم استقلال طهران (مباراة اقل) وفولاد خوزستان وسباهان اصفهان (مباراة اقل) برصيد 6 نقاط لكل منها.

انتهى ** 2342