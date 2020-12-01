مسؤول صحي ايراني: انخفاض عدد المدن الحمراء في البلاد من 160 الى 37

وقال رئيسي في تصريح للقناة السادسة في التلفزيون الايراني "قناة خبر" مساء الاثنين: انه وبعد 10 ايام من القيود المشددة المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد فقد تحولت 123 مدينة من المدن الحمراء الى برتقالية (120) او صفراء (3) فيما لازالت 37 مدينة منها في الحالة الحمراء.

واضاف: ان جمالي عدد المدن الحمراء في البلاد يبلغ الان 64 مدينة فيما عدد المدن البرتقالية يبلغ 278 والصفراء 130 مدينة.

واوضح بان نسبة الالتزام بالتوصيات الصحية ارتفع الى 90 بالمائة في البلاد محذرا بانه في حال عدم الالتزام بهذه التوصيات سنشهد مرة اخرى ارتفاع وتيرة الاصابة بالمرض.

وصرح بان المعيار لتحديد حالة المدن هو عدد المرضى المصابين بمرض كورونا الراقدين في المستشفيات وليس عدد الوفيات بالمرض وقال: انه عند رقود 10 افراد من اجمالي 100 الف شخص في المستشفيات ستصبح حالة المدينة حمراء ولو كان العدد 6 من 100 الف ستكون الحالة برتقالية وان كان العدد 4 من 100 الف فان الحالة ستكون صفراء.

وقال: ان 38 مدينة كانت في الحالة الحمراء ستتحول الى الحالة البرتقالية يوم غد الاربعاء فيما تحولت 23 مدينة برتقالية الى الحمراء لضعف الالتزام بالبروتوكولات الصحية فيها.

واعتبر الحالة في طهران بانها مازالت حمراء وقال: رغم التغييرات الحاصلة في حالة المدن الا ان طهران مازالت في الحالة الحمراء واوضح بان عدد المدن ذات الحالة الحمراء يبلغ 11 مدينة في محافظة فارس و 9 مدن في محافظة كلستان و 6 مدن في محافظة مازندران و 5 مدن في محافظة قزوين و 4 مدن في كل من محافظتي اصفهان وكيلان و 3 مدن في كل من محافظتي اردبيل وخراسان الشمالية و 2 مدينة في محافظة سيستان وبلوجستان و 1 مدينة في كل من محافظتي خراسان الشمالية وكرمانشاه.

واوضح بان عدد اختبارات الكشف عن الاصابة بمرض كورونا في البلاد ارتفع من 20 الفا الى اكثر من 42 الفا وسيبلغ 100 الف حتى نهاية الاسبوع الجاري وقال: هنالك في الوقت الحاضر 1200 مركز لاختبار الاصابة بكورونا في البلاد.

انتهى ** 2342