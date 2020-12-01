اجراء 6000 عملية زراعة القرنية في إيران سنويًا

وأضافت الدكتورة رضائی، الیوم الثلاثاء ، أن "دول الشرق الأوسط ، تستورد القرنيات من الدول الأوروبية ولا يمكنها التبرع بها لكن بنك العيون المركزي الإيراني خلال نشاطه الذي بدأ قبل ثلاثة عقود حقق نجاحا باهرا و هو اکثر نجاحا بالمنطقة فی تنفیذ هذه العملیة الجراحية مما تعتبر ايران افضل الدول في زراعة القرنية على مستوى المنطقة حيث زراعة القرنية في ايران تماثل نظيراتها في بعض البلدان الأكثر تقدماً في العالم“.

ولفتت الى ان ايران تأتي ضمن أعلى المراكز في العالم من حيث المستوى العلمي في زراعة القرنية.

و قالت تمکن الباحثون الایرانیون من انتاج حل للحفاظ علی القرنیة ،لا يتنافس مثيله الاجنبي من ناحية الجودة فحسب بل انه ارخص منه.

یذکر أن الاطباء الايرانيين واخصائي طب العيون هم بين الأفضل في العالم، وقد طوروا بعض العمليات الجراحية من خلال عدم إجراء شقوق أو إجراء شقوق الحد الأدنى، و (عملية زراعة القرنية بالليزر متناهي القصر ”فيمتوسيكوند ليزر“) و ”زراعة القرنية الصناعية“ هي بين أحدث طرق زرع القرنية المستخدمة في العالم والتي أجراها الجراحون الايرانيون في العقود الأخيرة.

کما تعتبر إيران هي أكثر البلدان نجاحا في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا من حيث عدد عمليات زرع الرئة ومعدل البقاء على قيد الحياة.

وتعتبر ايران قطب زراعة نخاع العظم عالميا وتمتلك إيران أكبر مخزون من الخلايا الجذعية للحبل السري في الشرق الأوسط ، مع حوالي 130 ألف عينة.

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