إيران تنجح في انتاج کریم واقي من الشمس بتقنیة النانو

طهران/ 1 كانون الاول / ديسمبر/ ارنا – اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زادة" عن عدم وصول اي تقرير بشان ادعاء هجوم طائرة مسيرة على قائد في الحرس الثوري على حدود سوريا، معتبرا ذلك بانه فبركة خبرية على الارجح.