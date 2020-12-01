٠١‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١:٢٤ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84131061
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إيران تنجح في انتاج کریم واقي من الشمس بتقنیة النانو

إيران تنجح في انتاج کریم واقي من الشمس بتقنیة النانو

طهران/1كانون الاول/ديسمبر/ارنا-تمکنت شركة مستحضرات تجميل إيرانية من إنتاج کریم واقي من الشمس باستخدام تقنیة النانو.

وانتجت الشركة مجموعة من الكريمات والغسول الواقية من الشمس التی تتمتع باداء افضل من نظائرها التقلیدیة بسبب  استخدام المواد النانوية.

ویحتوی هذا الكريم علی الزيوت النباتية والعواكس المعدنية والطبيعية مثل ثاني أكسيد التيتانيوم والمواد الفعالة الأخرى لتقليل احتمالية حدوث التفاعلات الالتهابية والحساسية.

وتستخدم فی هذالمنتج الایرانی الممتزات المعدنية لجزيئات ثاني أكسيد التيتانيوم النانوية التی تعكس أو تمتص الأشعة فوق البنفسجية.

ویتمیز الکریم بخصائص متفردة کتأثیر فوری علی الجلد وجودته الممتازة في حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية

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