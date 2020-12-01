تزايد اقبال الشعب الیونانی على تعلم اللغة الفارسية

وتبادل الجانبان خلال اللقاء الذی جری الیوم الثلاثاء عبر الفضاء الافتراضی وجهات النظر حول مشاریع المتعلقة باستمرار الأنشطة العلمية الثقافية المشتركة بین البلدین.

و اكدت أنجليكي زياكا فی هذا اللقاء علی تعزیز التعاون الثقافی بین هذه الجامعة والمستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الیونان معربة عن املها بان يسهم مثل هذه الاحداث الثقافیة في تنمیة العلاقات الودیة بین البلدین في كافة المجالات.

واعتبرت ر رئيسة قسم الدراسات الإسلامية في جامعة أرسطو اليونانية ، العلاقات الثقافية العميقة بين البلدين وعقد دورات لتعليم اللغة الفارسية عبر الإنترنت بسبب تفشی فيروس كورونا من الأسباب الرئيسية لاقبال الشعب الیونانی لتعلم اللغة الفارسیة معلنة عن تقديم جامعة أرسطو اللغة الفارسية كأحدى المواد الاختيارية لطلاب الدراسات الإسلامية بهذه الجامعة.

من جانبه اکد نیکخواه قمی علی ضرورة توثیق اواصر التعاون فی مختلف المجالات قائلا یمکن لطلاب جامعة أرسطو المشارکة في الدورات التعلیمیة القصيرة فی فروع الفلسفة الإسلامية وعلم الإسلام والتشيع التی ستعقد عبر الفضاء الافتراضی.

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