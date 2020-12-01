روحاني منح الشهيد فخري زادة وسام الخدمة عرفانا بدوره في الاتفاق النووي

وبحسب هذا التقرير الذي ينشر لاول مرة، كان الرئيس روحاني قد كرم بالتزامن مع توقيع الاتفاق النووي عددا من الشخصيات التي ساهمت في انجاز الاتفاق النووي، خدمة للصناعة النووية السلمية في ايران.

وكان الشهيد محسن فخري زادة، اول شخصية تمنح وسام الخدمة، على ما قدمه من جهود كبيرة ودوره البارز لانجاح المسيرة التقدمية في البلاد، لكن لاسباب امنية لم يتم الكشف عن هذا الخبر لغاية ان ارتقى العالم الايراني المميز شهيدا على ايدي الغدر وخلال اغتيال جبان نفذته حفنة من الارهابيين.

يذكر ان وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) تلقت حصريا مجموعة من الصور الفوتوغرافية ذات الصلة بمراسم تقديم الرئيس روحاني وسام الخدمة الى الشهيد فخري زادة (فخر ايران) في 8 فبراير 2016، وقد نشرت هذه الصور لاول مرة على موقع "ارنا" اليوم الثلاثاء.

واقدمت عناصر ارهابیة مسلحه عصر الجمعة (27 تشرين الثاني / نوفمبر)، علی نصب كمين في طريق السيارة الحاملة لرئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع، العالم البارز "محسن فخري زادة" في بولفار "مصطفى خميني" بمنطقة آبسرد التابعة لمدينة دماوند شرقی العاصمة طهران؛ في عملية ارهابية مسلحة ادت الى استشهاده.

انتهى ** ح ع