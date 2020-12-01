مسؤول برلماني في روسيا البيضاء : اغتيال فخري زادة يخلّ باسس التعامل بين البلدان

وفي لقائه السفير الايراني لدى روسيا البيضاء "سعيد ياري"، اعرب سافينيخ عن تنديده باغتيال الشهيد فخري زادة، مؤكدا ان هذا الاجراء يخل بقواعد التعاون بين الدول.

وصرح المسؤول البرلماني البيلاروسي، ان القائمين على جريمة الاغتيال بحق هذا العالم الايراني البارز، استهدفوا المبادئ القانونية والحضارية في العالم ويسوقون المجتمع الدولي صوب هاوية الفوضى والصراعات.

واقدمت عناصر ارهابیة مسلحه عصر الجمعة (27 تشرين الثاني / نوفمبر)، علی نصب كمين في طريق السيارة الحاملة لرئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع، العالم البارز "محسن فخري زادة" في بولفار "مصطفى خميني" بمنطقة آبسرد التابعة لمدينة دماوند شرقی العاصمة طهران؛ في عملية ارهابية مسلحة ادت الى استشهاده.

انتهى ** ح ع