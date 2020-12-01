السفير الأذربيجاني في طهران يؤكد تعزيز العلاقات التجارية في منطقة آستارا الحدودية

وخلال إجتماعه اليوم الثلاثاء مع مدير عام جمارك آستار بمحافظة كيلان (شمالي البلاد)، أكد حرص بلاده على النهوض بالميزان التجاري وحجم التبادل الإقتصادي عبر حدود آستارا، وتعزيز التعاون الجمركي بين البلدين وتحقيق الانسيابية في دخول ومغادرة الشاحنات المحملة بالبضائع المصدرة.

وأضاف، ان جهود موظفي الجمارك على مدار الساعة في فترة تفشي كورونا جديرة بالثناء، وأشار الى أن المراحل الجديدة التي أجريت لتطوير محطة سكة حديد الجمارك من ستؤدي بالتأكيد الى تسريع عملية تحميل ونقل البضائع عبر سكة حديد آستارا- آستارا.

الى ذلك، قال مدير عام جمارك آستارا، كريم رسولي: ان المرافق الجمركية المتاحة في حدود أستارا الثلاثة البرية والبحرية والسككية بين البلدين تشكل فرصة ذهبية وفاعلة في تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين.

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