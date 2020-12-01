مساعد رئيس الجمهورية : الشركات المعرفية تضفي الابداع على صناعاتنا الدفاعية

وفي تصريح له على هامش افتتاح معرض الانجازات العلمية والصناعية لبحرية الجيش الايراني اليوم الثلاثاء، اكد ستاري ان هذا المعرض كشف عن انجازات مطلوبة في شتى المجالات المتعلقة بتقنية الاتصالات والمعلومات.

واذ نوه بالدور الملحوظ الذي تضطلع به الشركات المعرفية في الحياة اليوم، صرح مساعد رئيس الجمهورية ان المجالات الدفاعية تشكل ساحات مناسبة لتوظيف انشطة هذه الشركات والاستفادة من تقنياتها وابداعاتها الحديثة.

كما اكد ستاري، بان التقدم الحاصل في مجال توظيف طاقات الشركات المعرفية لخدمة الصناعات الدفاعية، شكل احد المنجزات الستراتيجية في البلاد اليوم؛ مبينا انه نتيجة لهذا التقدم انشئ العديد من المصانع التي تنشط حاليا في مختلف المجالات العسكرية والوحدات التابعة لها.

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