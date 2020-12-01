كرواتيا تدين اغتيال العالم الايراني فخري زادة

واوضح السفير اسماعيلي في تغريدة له اليوم : انه عقب الاغتيال الارهابي الاخير الذي ادى الى استشهاد الدكتور محسن فخري زادة، نددت الحكومة الكرواتية بهذا الاجراء؛ داعية الى ضبط النفس في اتخاذ اي خطوة قد تزعزع استقرار المنطقة.

وفي سياق متصل، كان المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الخارجية الكرواتية، اكد خلال مباحثاته الهاتفية مع السفير الايراني لدى هذا البلد، على هذا الامر ذاته.

واقدمت عناصر ارهابیة مسلحه عصر الجمعة (27 تشرين الثاني / نوفمبر)، علی نصب كمين في طريق السيارة الحاملة لرئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع، العالم البارز "محسن فخري زادة" في بولفار "مصطفى خميني" بمنطقة آبسرد التابعة لمدينة دماوند شرقی العاصمة طهران؛ في عملية ارهابية مسلحة ادت الى استشهاده.

انتهى ** ح ع