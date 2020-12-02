الاجتماع العاشر للجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران والنمسا يعقد قريبا

وقال باقربور اردكاني في تصريح له الثلاثاء خلال الاجتماع الختامي للغرفة التجارية الايرانية النمساوية المشتركة: ان الاجتماع التاسع للجنة الاقتصادية الايرانية النمساوية المشتركة عقد في نيسان عام 2018 ونعتزم عقد الاجتماع العاشر في القريب العاجل.

واشار الى خروج اميركا من الاتفاق النووي وقال: انه وبعد خروج ترامب من الاتفاق النووي واعادة فرض اجراءات الحظر احادية الجانب اختلت الظروف الدولية بسبب المواقف والاداء القابل للانتقاد لبعض الدول ومنها الدول الاوروبية وفي هذا السياق فقد خفض النمساويون عمليا قسما من التعاون الاقتصادي الثنائي وهو ما ادى الى الانخفاض الشديد لحجم التبادل التجاري بين البلدين.

واضاف: انه فضلا عن القيود البنكية وتذبذبات العملة الصعبة في البلاد فان القيود الناجمة عن ازمة كورونا زادت المشكلات وجعلت الاوضاع اكثر تعقيدا وبطبيعة الحال فان التغلب على المشاكل بحاجة الى عزم وارادة مضاعفة من الجميع.

واكد بان الجهود بذلت خلال هذه المرحلة للحفاظ على اساس العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي تبلورت خلال الاعوام الماضية والحفاظ على الاتصالات والعلاقات بين الجانبين وقال: انه تم تشكيل 8 فرق عمل مشتركة بين وزارات البلدين وان غالبيتها تعقد اجتماعاتها بصورة منتظمة.

انتهى ** 2342