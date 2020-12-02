ارمينيا تعزي باستشهاد العالم الايراني فخري زادة

وافادت الاذاعة الارمينية في تقرير لها الثلاثاء بان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الارمينية آنا نقدليان قالت في تصريح لها: ان يريفان تدين اي عمل ارهابي في المنطقة وانحاء العالم.

واضافت: اننا نعزي باغتيال العالم الايراني البارز ورئيس منظمة الابحاث والابداعات الدفاعية بوزارة الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن فخري زادة.

يذكر ان مساعد وزير الدفاع رئيس منظمة الابحاث والابداعات في وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العالم النووي والدفاعي البارز محسن فخري زادة تعرض لهجوم ارهابي يوم الجمعة في بلدة آبسرد في دماوند شرق طهران ما دى الى اصابته بجراح نقل على اثرها الى المستشفى الا ان جهود الفريق الطبي المعالج لم تفلح واستشهد بسبب الجراح البالغة التي اصيب بها.

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