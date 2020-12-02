الدوري الايراني: استقلال طهران يتعادل سلبيا مع بيكان

وفي هذه المباراة التي جرت عصر الثلاثاء في استاد "الشهداء" بمدينة "قدس" التابعة لطهران، سيطر استقلال طهران على معظم مجريات المباراة لكنه لم يفلح في هز شباك بيكان الذي اتخذ خطة دفاعية احبط من خلالها هجمات المنافس لتنتهي المباراة بالتعادل بلا اهداف.

وبهذه النتيجة فقد ارتفع رصيد استقلال طهران الى 7 نقاط في المركز الرابع فيما ارتفع رصيد بيكان الى 5 نقاط في المركز التاسع.

وجرت يوم امس 3 مباريات اخرى، حيث فاز نساجي مازندران على نفط مسجد سليمان 1-0 وصنعت نفط آبادان على ذوب آهن اصفهان 1-0 ايضا فيما تعادل سباهان اصفهان مع سايبا 1-1 .

ويحتل كل كهر سيرجان صدارة الدوري الايراني الممتاز برصيد 10 نقاط يليه برسبوليس بـ 8 نقاط ومن ثم نساجي مازندران واستقلال طهران وصنعت نفط آبادان وسباهان اصفهان في المراكز التالية برصيد 7 نقاط.

انتهى ** 2342