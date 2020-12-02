السفیر الایراني في تبليسي يقدم اوراق اعتماده للرئيسة الجورجية

وافادت السفارة الايرانية في جورجيا ان السفير الايراني الجديد اكبر قاسمي التقى الثلاثاء الرئيس الجورجية "سالومه زورابیشویلي" في القصر الرئاسي وسلمها اوراق اعتماده.

وخلال المراسم هنأت الرئيسة الجورجية السفير الايراني اكبر قاسمي لتوليه مهام منصبه، معربة عن املها بان تترافق فترة مسؤوليته بالمزيد من النجاح للعلاقات بين البلدين.

من جانبه نقل السفير الايراني الجديد التحيات الحارة من رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني لنظيرته الجورجية، داعيا بالمزيد من التحرك في العلاقات بين طهران وتبليسي وفتح آفاق جديدة في ظل التطورات الجديدة في المنطقة.

وكان السفير الايراني الجديد قد قدم في وقت سابق نسخة من اوراق اعتماده لوزير خارجية جورجيا ديفيد زالكالياني، وتباحث معه حول الافاق الجديدة للعلاقات بين البلدين وكيفية التقدم بها الى الامام.

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