٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١٢:٤٥ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 84132323
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قيمة صادرات ايران من النحاس تتجاوز 457 مليون دولار

قيمة صادرات ايران من النحاس تتجاوز 457 مليون دولار

طهران/ 2 كانون الاول / ديسمبر/ ارنا -بلغت قيمة صادرات ايران من النحاس في الأشهر السبعة الأولى من العام الايراني ( من مارس 2020 حتى أكتوبر) أكثر من 457.5 مليون دولار.

وافادت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء ( ارنا ) اليوم الاربعاء ان حجم صادرات النحاس بلغ من أبريل حتى أكتوبر  100 الفا و164 طنًا.
وبلغ إجمالي حجم صادرات الصناعات التعدينية وقطاع المناجم خلال الفترة  المذكورة 21 مليوناً و 176 ألفاً و 921 طناً بقيمة تجاوزت 3 مليارات و 49.4 مليون دولار.

تمتلك إيران 4.2٪ من احتياطي النحاس

وتشير الدراسات إلى أن إيران  التي تمتلك 4.2 في المائة من احتياطي النحاس في العالم ، تحتل الآن المرتبة السابعة في العالم.
وبلغ إنتاج نحاس الكاثود 250 ألف طن في العام الماضي ، ومن المتوقع أن يصل إلى 280 ألف طن بنهاية العام الايراني الحالي ( بدا مارس 2020).

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