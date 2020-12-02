قيمة صادرات ايران من النحاس تتجاوز 457 مليون دولار

وافادت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء ( ارنا ) اليوم الاربعاء ان حجم صادرات النحاس بلغ من أبريل حتى أكتوبر 100 الفا و164 طنًا.

وبلغ إجمالي حجم صادرات الصناعات التعدينية وقطاع المناجم خلال الفترة المذكورة 21 مليوناً و 176 ألفاً و 921 طناً بقيمة تجاوزت 3 مليارات و 49.4 مليون دولار.



تمتلك إيران 4.2٪ من احتياطي النحاس

وتشير الدراسات إلى أن إيران التي تمتلك 4.2 في المائة من احتياطي النحاس في العالم ، تحتل الآن المرتبة السابعة في العالم.

وبلغ إنتاج نحاس الكاثود 250 ألف طن في العام الماضي ، ومن المتوقع أن يصل إلى 280 ألف طن بنهاية العام الايراني الحالي ( بدا مارس 2020).

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