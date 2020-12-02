تغريدة ظريف تلقى اهتماما كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي الصينية

وكتب وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" في تغريدة له باللغة الصينية يوم السبت (28 نوفمبر) : ان المجتمع الدولي مطالب بإدانة "ارهاب الدولة" والتوصل الى اجماع ضد اثارة التوترات والمغامرات في المنطقة.

واضاف وزير الخارجية في تغريدته: ان الارهابيين اغتالوا مرة اخرى احد العلماء البارزين في ايران؛ ان هكذا اغتيالات جبانة تشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والقواعد الاخلاقية والمعايير الانسانية، يتعين على المجتمع الدولي ان يتصدى لهذه الممارسات.

وتابع : ايران تقف في الخط الامامي لساحات مكافحة الارهاب من اجل تعزيز السلام والاستقرار على صعيدي المنطقة والعالم؛ داعيا المجتمع الدولي الى ادانة "الارهاب الذي ترعاه دولة" والتوصل الى اجماع لصد التوتر والمغامرات في المنطقة.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي الصينية بكثافة عالية تغريدة وزير الخارجية محمدجواد ظريف بشأن اغتيال العالم الايراني البارز الدكتور محسن فخري زادة حيث بلغت المشاهدات 350 مليون على موقع "فيبو" و 41 مليون مشاهدة على موقع توتيائو.

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