٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١:٣٠ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84132522
٠ Persons

سمات

4 اساتذة ايرانيين ضمن قائمة افضل علماء العالم

4 اساتذة ايرانيين ضمن قائمة افضل علماء العالم

كرمانشاه/ 2 كانون الاول/ ديسمبر/ ارنا – تم إدراج أربعة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة كرمانشاه الصناعية (غرب ايران) في قائمة أفضل العلماء عالميا.

وقال مدير العلاقات العامة بجامعة كرمانشاه الصناعية "محمود حشمتي" اليوم الاربعاء لمراسل ارنا: بحسب معطيات مركز "اسكوبوس" للمعلومات الدولية العلمية التي تمت بالتعاون مع مؤسسة الزوير لانتخاب افضل العلماء عالميا في مختلف العلوم تم إدراج أربعة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة كرمانشاه الصناعية (غرب ايران)  وهم الدكتور رضا همتي والمهندس هدايت صبوري اساتذة كلية الهندسة الكهربائية الدكتور امين شهسوار استاذ في كلية الميكانيك والدكتورة نكين قائمي من كلية الهندسة الكيمياوية.

ويعد مركز "اسكوبوس" للمعلومات الدولية العلمية من افضل المراكز العالمية لتصنيف العلماء كل حسب اختصاصه.

انتهى**م م**

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 0 =