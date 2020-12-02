4 اساتذة ايرانيين ضمن قائمة افضل علماء العالم

وقال مدير العلاقات العامة بجامعة كرمانشاه الصناعية "محمود حشمتي" اليوم الاربعاء لمراسل ارنا: بحسب معطيات مركز "اسكوبوس" للمعلومات الدولية العلمية التي تمت بالتعاون مع مؤسسة الزوير لانتخاب افضل العلماء عالميا في مختلف العلوم تم إدراج أربعة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة كرمانشاه الصناعية (غرب ايران) وهم الدكتور رضا همتي والمهندس هدايت صبوري اساتذة كلية الهندسة الكهربائية الدكتور امين شهسوار استاذ في كلية الميكانيك والدكتورة نكين قائمي من كلية الهندسة الكيمياوية.
ويعد مركز "اسكوبوس" للمعلومات الدولية العلمية من افضل المراكز العالمية لتصنيف العلماء كل حسب اختصاصه.
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