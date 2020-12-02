سريلانكا تدين اغتيال العالم الايراني فخري زاده

وذكر البيان أن "الحكومة السريلانكية تدين اغتيال الدكتور محسن فخري زاده وأي عمل إرهابي ضد الإنسانية".

واكد البيان إن "سريلانكا تدعو إلى احلال الامن و الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج الفارسي، وتؤكد على اعتماد الحوار والمشاركة باعتبارهما أنجح سبيل لحل القضايا".

يذكر ان مساعد وزير الدفاع رئيس منظمة الابحاث والابداعات في وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العالم النووي والدفاعي البارز محسن فخري زادة تعرض لهجوم ارهابي الجمعة الماضي في بلدة آبسرد في دماوند شرق طهران ما ادى الى اصابته بجراح نقل على اثرها الى المستشفى الا ان جهود الفريق الطبي المعالج لم تفلح لانفاذ حياته واستشهد في المستشفى.

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