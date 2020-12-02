السفير الايراني في عمان: ايران تمد يد الاخوة لجميع دول المنطقة

وافادت ارنا عن سفارة الجمهورية الاسلامية في مسقط اليوم الاربعاء ان السفير علي نجفي التقى مساعد رئيس وزراء سلطنة عمان للشؤون الدفاعية «شهاب بن طارق بن تیمور آل سعید» وبحث معه علاقات التعاون الثنائية بين البلدين.

وقدم السفير الايراني الى المسؤول العماني تهاني وزير الدفاع الايراني بمناسبة يوم القوات المسلحة العمانية.

وإشار السفير إلى إمكانيات التعاون بين البلدين في المجال الدفاعي ، مؤكدا على أهمية المشاورات المستمرة بين البلدين في المجالات ذات الصلة.

من جانبه إشار نائب رئيس الوزراء العماني للشؤون الدفاعية إلى العلاقات التاريخية والمميزة بين إيران وسلطنة عمان معربا عن أمله بتطوير هذه العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

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