وزير الصحة ينوّه بتحسن الظروف الصحية عقب القيود الجديدة في البلاد

وفي تصريح له اليوم الاربعاء، اعرب "نمكي" عن ارتياحه من ان الظروف الصحية على صعيد البلاد، ولاسيما داخل المحافظات التي خضعت الشهر الماضي الى مزيد من القيود الصحية والوقائية للحدّ من انتشار كورونا.

وقال وزير الصحة الايراني : ان ما يدعو للسرور هو تراجع حصيلة الوفيات الناجمة عن مرض كورونا عقب الاجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذت خلال الاسبوعين الاخيرين؛ متطلعا الى تحقيق المزيد من النتائج المنشودة في هذا الخصوص خلال الاسابيع المقبلة ايضا.

وطالب نمكي بزيادة عدد المختبرات الميدانية لاجراء فحوصات الكشف عن كورونا واخذ العينات من الاشخاص الذين يشتبه في اصابتهم بالفيروس، الى 5000 مركز كحد ادني، على صعيد المدن وضواحيها ليتسنى للمواطنين مراجعتها بسهولة.

الى ذلك، اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی، "سیما سادات لاري"، أن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاربعاء 989 الفا و572 شخصا، و بوفاة 362 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین بهذا المرض في البلاد 48 الفا و990 شخصا.

انتهى ** ح ع