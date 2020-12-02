٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٣:٥٨ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84132828
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إيران تدعو إلى إجماع عالمي ضد الإجراءات القسرية الأحادية

إيران تدعو إلى إجماع عالمي ضد الإجراءات القسرية الأحادية

لندن/2 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- دعا السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، متحدثا في ندوة دبلوماسية عقدت اليوم الأربعاء، تحت عنوان "الإجراءات القسرية أحادية الجانب في إطار كورونا"، المجتمع الدولي إلى بناء توافق في الآراء ضد الإجراءات القسرية الأحادية.

وفي هذه الندوة الإفتراضية، التي نظمتها الممثليات الدائمة لإيران وكوبا وفنزويلا في فيينا بمشاركة أكثر من 38 دولة، وصف غريب آبادي إحدى سمات التاريخ المعاصر بأنها تتمثل في توجه العديد من الدول، وخاصة الولايات المتحدة، إلى فرض تدابير وإجراءات قسرية أحادية الجانب ضد الدول المستهدفة، في سياق تحقيق أهداف سياستها الخارجية، وأكد أن مثل هذه الأعمال لها تأثير مباشر على سيادة الدولة المتضررة والدول الأخرى، مشددا على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعد من الدول التي تعرضت لمثل هذه الأعمال اللاإنسانية.

وأضاف، ان هذا الوضع إلى جانب التفشي السريع والمطرد لكورونا حول العالم، أثبت عواقبه الوخيمة على هذه الدول في مواجهة بعض التحديات. وفي الحقيقة، لا يمكن لأي دولة بمفردها مواجهة التحديات الموجودة في هذا المجال، وان السبيل الوحيد المتاح لهذا الغرض هو التعاون والتضامن، وليس تصعيد الإجراءات القسرية اللاإنسانية ضد الدول الأخرى لأغراض سياسية خبيثة.

وأكد، ان الإجراءات اللاإنسانية تؤثر بصورة جدية على صحة المواطنين الإيرانيين وحياتهم وشعوب الدول الأخرى بالعالم.

يتبع..أ م د

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