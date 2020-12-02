مدير المعهد الروسي للدراسات السياسية: اغتيال فخري زاده جريمة مؤكدة

وخلال لقائه اليوم الأربعاء مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا، كاظم جلالي، أعرب سيرغي ماركوف عن خالص تعازيه ومواساته لإيران حكومة وشعبا إزاء هذا الإعتداء.

وعلى صعيد آخر، أكد ضرورة تعزيز العلاقات والتقارب بين روسيا وإيران وتعزيز التعارف والتواصل بين شعبي البلدين من خلال توفير ظروف ملائمة لتعزيز مقومات الجذب السياحي لدى البلدين.

من جانبه، أشار السفير الإيراني الى سجل الكيان الصهيوني الحافل بالأعمال الإرهابية ضد الشعب والمسؤولين الإيرانيين، مؤكدا أن الهدف من هذه الإجراءات هو زعزعة استقرار المنطقة.

يذكر، ان رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع الايرانية، الدكتور محسن فخري زاده، استشهد عصر الجمعة (27 تشرين الثاني / نوفمبر) إثر هجوم ارهابي مسلح على سيارته في ضواحي العاصمة طهران.

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