البرلمان يبلغ الحكومة بقانون الاجراء الستراتيجي لالغاء الحظر

جاء ذلك عقب الاعلان عن مصادقة مجلس صيانة الدستور على مشروع قرار الاجراء الستراتيجي لالغاء الحظر وصون مصالح الشعب الايراني.

واعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور "عباسعلي كدخدائي"، في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم، مصادقة المجلس على مشروع القرار هذا خلال اجتماعه المسائي اليوم الاربعاء.

واوضح كدخدائي، ان مجلس صيانة الدستور كان قد قرر اعادة القرار الى البرلمان خلال اجتماعه الصباحي اليوم، وذلك نظرا للملاحظات التي ابداها حول البند السادس منه، وقام البرلمان بعد تعديله بإحالة المشروع من جديد الى المجلس لغرض التصديق.

وتابع : ان مجلس صيانة الدستور اعتبر خلال اجتماعه المسائي اليوم، بان مشروع القرار الصادر عن البرلمان بصفة عاجلة جداً حول الاجراءات الاستراتيجية لرفع الحظر، لا يتعارض مع الشريعة والدستور، لذلك صادق علي هذا المشروع.

نتهى ** ح ع