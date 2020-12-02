قس اميركي: نطالب بالغاء الحظر على ايران

جاء ذلك في حوار للقس هاستر مع مراسل وكالة "ارنا" اليوم الاربعاء حول جهوده والمجموعة الاميركية "لوك 10" للمساعدة بمكافحة جائحة كورونا في ايران.

وعزى الشعب الايراني بحادث استشهاد البروفيسور فخري زادة في عملية ارهابية اجرامية وقال: باعتقادي ان الحوار المباشر بين الشعبين الايراني والاميركي مهم جدا للوصول الى تفهم مشترك وعدم السماح للتيارات والافراد والحكومات الساعية الى اثارة التفرقة.

واشار هذا الناشط في مجال السلام الى انشطة مجموعة "لوك 10" واضاف: ان مؤسستنا التي تاسست قبل عدة اشهر تهدف لتقديم المساعدات الطبية لايران لمكافحة "كوفيد-19". لقد نشرنا مقالات ووجهات نظر في الصحف والمجلات الاميركية حول تاثير هذا المرض في ايران. اجراءات الحظر الاميركية خلقت عقبات صعبة جدا ومعقدة للحكومة والهلال الاحمر الايراني في مواجهة كورونا.

واضاف القس هاستر: انه بناء على ذلك تشكلت مجموعة من المسيحيين الاميركيين لارسال مساعدات انسانية الى ايران لمكافحة كورونا. لقد ارسلنا الى ايران لغاية الان شحنتين من المستلزمات الطبية بقيمة نحو 43 الف دولار.

يتبع ** 2342