مسؤولة حزبية روسية: اغتيال فخري زادة خسارة للاوساط العلمية في العالم

وقالت ميتينا في تصريح لها يوم امس الاربعاء على هامش زيارتها للسفارة الايرانية في موسكو للتوقيع على سجل التعازي باستشهاد محسن فخري زادة: جئت الى هنا لتقديم العزاء للحكومة والشعب الايراني بهذا الحادث.

واضافت: ان هذه الخسارة ليست للجمهورية الاسلامية الايرانية فقط بل هي ايضا للاوساط العلمية في العالم كله.

وتابعت: ان هذه الخسارة هي لجميع الذين يقاومون سلميا امام اميركا واجراءاتها التوسعية.

وقالت المسؤولة الحزبية الروسية: اننا لهذا السبب نطالب بالتحقيق في عملية الاغتيال هذه.

وقد زار العديد من الشخصيات السياسية والثقافية الروسية وسفراء عدد من الدول الاجنبية السفارة الايرانية للتعزية باستشهاد العالم النووي والدفاعي الايراني محسن فخري زادة.

كما بعث الكثير من الشخصيات الروسية الكترونيا برقيات تعزية للسفارة الايرانية في موسكو.

انتهى ** 2342