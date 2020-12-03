السفير الايراني في صنعاء: الى متى سيستمر العدوان على اليمن؟

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الاربعاء، عرض السفير حسن ايرلو، احصاءات عن حجم الخسائر والاضرار الناجمة عن هجمات تحالف العدوان السعودي على اليمن، ولفت الى ان من بين الضحايا؛ 2381 شهيدة، 2780 جريحة، 3790 طفلا شهيدا، ٤٠٨٩ طفلا جريحا، 16978 شهيدا من المدنيين، 26203 مصابين من المدنيين، 4168301 مشرد، 606694 عائلة مشردة بسبب قصف المدن والقرى والمنازل والمدارس والمراكز الصحية طيلة قرابة 6 سنوات من العدوان.

وتساءل السفير الايراني: الى متى سيستمر هذا العدوان؟ الا ان الشعب اليمني مقاوم ومنتصر.

انتهى ** 2342