٠٣‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١١:٠٩ ص
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 84133481
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سفير ايران في موسكو يشيد بموقف روسيا الحازم في استنكار اغتيال الشهيد فخري زاده

سفير ايران في موسكو يشيد بموقف روسيا الحازم في استنكار اغتيال الشهيد فخري زاده

موسكو//3 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- اعرب سفير إيران لدى موسكو "كاظم جلالي" عن شكره لموقف روسيا الحازم في إدانة اغتيال العالم الايراني الشهيد "محسن فخري زاده".

وأضاف جلالي  ان وسائل الاعلام الروسية سلطت الضوء على هذا الحادث المأساوي الى جانب موقف حازم اتخذته روسيا لاستنكار اغتيال الشهيد فخري زاده.
وقال: "تم  إفتتاح سجل التعازي بالسفارة  الايرانية في موسكو، حضر بعض المسؤلين والشخصيات الروسية في مبنى السفارة و وقعوا عليه وبعضهم أرسلوا تعازيهم للحكومة والشعب الايراني عبر البريد الإلكتروني بسبب تفشي كورونا".

وكتب كاظم جلالي أيضًا في تغريدة له : استنكرت روسيا بشدة اغتيال عالمنا العزيز.
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