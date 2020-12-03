ضبط 93 طناً من المخدرات في المناطق الحدوودية في البلاد

واضاف اللواء أحمد علي كودرزي اليوم الخميس خلال زيارته لمدينة زاهدان (شرق) : " انه تم ضبط حوالي 90٪ من هذه المخدرات من قبل قوات حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوشستان".

و إشار إلى العمليات والاشتباكات المسلحة التي حدثت خلال الـ 48 ساعة الماضية على حدود سيستان وبلوشستان و أضاف: " ان هذه العمليات ادت الى العثور على حوالي طنين من المخدرات وعدة سيارات وكميات من الأسلحة والذخيرة وساهمت ايضا في اعتقال أربعة من المهربين".

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها .

انتهى** 1453