٠٣‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١:٤٦ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84133773
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ايران وتركيا تتطلعان لتنمية العلاقات التجارية بينهما

ايران وتركيا تتطلعان لتنمية العلاقات التجارية بينهما

طهران-3 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- اعتبر مدير مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمود واعظی فی اتصال هاتفی مع وزير الخزانة والمالية التركي الجديد "لطفي ألوان" العلاقات بین ایران وترکیا نموذجا للتعاون الثنائی بین البلدین الجارين موکدا علی ضرورة تنمیة العلاقات التجاریة والتعاون الاقتصادی بینهما.

واعرب محمود واعظی فی اتصال هاتفی مع وزير الخزانة والمالية التركي الیوم الخمیس عن أمله بتعزیز التعاون الثنائی بین البلدین فی  المجالات الاقتصادية وتوسيع تبادل السلع والشحنات التجارية داعیا الى مزيد من الدعم لاستثمارات فی القطاع الخاص للبلدین.

من جانبه اکد وزير الخزانة والمالية التركي أن ایران دولة شقيقة وصديقة لتركيا، ، واعتبر العلاقات بين البلدين جيدة  للغاية. قائلا سيبذل قصارى جهده لتنمیة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين .

واعلن لطفي الوان عن توفیر أجواء وفرص مناسبة لتنمية العلاقات الثنائية بين تركيا وايران مؤکدا على ضرورة توظيف کافة الامکانیات لتمتین هذه العلاقات.
انتهی 3280 

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