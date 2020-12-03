ايران وتركيا تتطلعان لتنمية العلاقات التجارية بينهما

واعرب محمود واعظی فی اتصال هاتفی مع وزير الخزانة والمالية التركي الیوم الخمیس عن أمله بتعزیز التعاون الثنائی بین البلدین فی المجالات الاقتصادية وتوسيع تبادل السلع والشحنات التجارية داعیا الى مزيد من الدعم لاستثمارات فی القطاع الخاص للبلدین.

من جانبه اکد وزير الخزانة والمالية التركي أن ایران دولة شقيقة وصديقة لتركيا، ، واعتبر العلاقات بين البلدين جيدة للغاية. قائلا سيبذل قصارى جهده لتنمیة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين .

واعلن لطفي الوان عن توفیر أجواء وفرص مناسبة لتنمية العلاقات الثنائية بين تركيا وايران مؤکدا على ضرورة توظيف کافة الامکانیات لتمتین هذه العلاقات.

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