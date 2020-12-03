السفير الإيراني في الصين: الأعمال الإرهابية للعدو لن تمر دون رد

واشار محمد كشاور زاده اليوم الخميس في مقابلة مع صحيفة" جلوبال تايمز "الصينية الى أن إيران ستتابع مرتكبي اغتيال فخري زاده وتعاقبهم قريبا داعيا المجتمع الدولي الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة .

واكد أن استشهاد فخري زاده لن يوقف الأنشطة السلمية للبرنامج النووي الإيراني وإن طهران ستواصل أنشطتها في اطار الاستخدام السلمي للبرنامج النووي.

وفي إشارة إلى انتشار فيروس كورونا في العالم، قال السفير الإيراني لدى الصين ، إن جزءًا من أنشطة الشهيد فخري زادة كان يجري لمحاربة تفشي كورونا من خلال صنع عدة تشخيص كورونا وكذلك انتاج لقاح مضاد لكورونا رغم فرض العقوبات الأمريكية القصوى على الأدوية.

ودعا الإدارة الأمريكية الجديدة إلى إدانة سياسات ترامب ضد إيران وتعويض أخطاء السنوات الأربع الماضية.

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