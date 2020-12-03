تعاون باكستان مع ايران في مراقبة الحدود لا يمكن مقارنته بالماضي

طهران / 1 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – ان الدول الغربية التي تدعي باستمرار دفاعها عن حقوق الانسان، لم تقدم، في اطار مواقفها المعهودة والخاذلة، على ادانة اغتيال العالم الايراني البارز "الشهيد محسن فخري زادة"؛ يضاف الى ذلك صمت الرئيس الامريكي المنتخب "جوبايدن" وفريقه على تلك الجريمة الذي اثار مزيدا من الشكوك والتكهنات.