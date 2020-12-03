رسام ايراني يحصد ميدالية برونزية في مسابقة "I، Itar Pejo" للرسوم المتحركة

وبحسب تقرير لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) اليوم الخميس ، تم إرسال 253 عملا فنيا من 63 مؤلفا و 158 رسام الكاريكاتير إلى ألامانة العامة للمسابقة الدولية للرسوم المتحركة.

وتهدف هذه المسابقة الدولية في نسختها الثانية الى تحفيز المشاركين وتوفير منصة لهم للتعبير عن آرائهم.

وحاجي زاده فنان ورسام الكاريكاتير من مواليد 1979 في أردبيل شمال غرب ايران و كان قد فاز بـ 80 جائزة وطنية ودولية في مهرجانات في سوريا وأوكرانيا وكرواتيا وعشرات الدول الأخرى.

كما احرز هذا الفنان الدبلوم الفخري في المسابقات الدولية في الصين وكينيا وكولومبيا.

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