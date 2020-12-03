٠٣‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٢:٥٩ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 84133895
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رسام ايراني يحصد ميدالية برونزية في مسابقة "I، Itar Pejo" للرسوم المتحركة

رسام ايراني يحصد ميدالية برونزية في مسابقة "I، Itar Pejo" للرسوم المتحركة

اردبيل / 3 كانون الأول/ديسمبر/ارنا-فاز الفنان و رسام الكاريكاتير الايراني رسول حاجي زاده بالمركز الثالث في مسابقة I,Itar Pejo" الدولية من خلال حصده ميدالية برونزية في المسابقة.

وبحسب تقرير لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) اليوم الخميس ، تم إرسال 253 عملا فنيا من 63 مؤلفا و 158 رسام الكاريكاتير إلى ألامانة العامة للمسابقة الدولية للرسوم المتحركة.

وتهدف هذه المسابقة الدولية في نسختها الثانية الى تحفيز المشاركين وتوفير منصة لهم للتعبير عن آرائهم.

وحاجي زاده فنان ورسام الكاريكاتير من مواليد 1979 في أردبيل شمال غرب ايران و كان قد فاز بـ 80 جائزة وطنية ودولية في مهرجانات في سوريا وأوكرانيا وكرواتيا وعشرات الدول الأخرى.

كما احرز هذا الفنان الدبلوم الفخري في المسابقات الدولية في الصين وكينيا وكولومبيا.

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