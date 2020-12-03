ظريف يؤكد على ضرورة التزام امريكا واوروبا بتعهداتهما تجاه الاتفاق النووي

واضاف ظريف اليوم الخميس في اجتماع " حوار البحر المتوسط" الذي عقد عبر الفضاء الافتراضي،انه على اوروبا وامريكا ان تلتزما بتعهداتهما تجاه الاتفاق النووي وبعد ذلك سنعود الى تنفيد تعهداتنا.

ودعا وزير الخارجية، امريكا الى اثبات حسن نيتها من خلال العودة الى الاتفاق النووي واضاف في حال التزام امريكا بتعهداتها الرئيسة والمبدئية فستكون ايران ملتزمة ايضا بتعهداتها.

وتابع بالقول ان امريكا تستطيع ان تعود الى ما كانت قبل انسحابها من الاتفاق النووي وان مقترحاتنا بما فيها بشأن مبادرة السلام في مضيق هرمز على الطاولة ونمد يد التعاون الى دول الجوار مؤكدا على ضرورة التزام الجميع بحسن النية للحد من وقوع كارثة في المنطقة.

وتطرق الى ضمان الامن على الصعيدين الاقليمي والدولي و ضرورة التعاون الدولي لارساء السلام في العالم واضاف نتصور لا يمكن ان نستمر في الحياة عن طريق سلب حق الحياة من الاخرين ولا يمكن ضمان الامن من خلال زعزعة امن الاخرين مؤكدا على ضرورة تغيير الظروف التي تسود العالم حاليا.

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