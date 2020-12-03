٠٣‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٥:١٧ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 84133995
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ترکمنستان يدين اغتيال العالم الشهيد فخري زاده

ترکمنستان يدين اغتيال العالم الشهيد فخري زاده

مشهد-3كانون الاول/ديسمبر/ارنا-استنكر وزير الخارجية التركماني في اللقاء مع السفير الايراني لدى تركمنستان اغتيال العالم الشهيد محسن فخري زاده وقدم تعازيه لايران حكومة وشعبا.

وعبر وزير الخارجية التركماني "رشيد مردوف" عن تعازيه للحكومة الإيرانية وأسرة الشهيد فخري زاده.

وقدم وزير الخارجية التركماني، السفير الايراني غلام عباس ارباب خالص ، رسالة رسمية لنقلها الى نظيره الايراني محمد جواد ظريف والتي تحمل الموقف الرسمي لتركمانستان حول استنكار اغتيال العالم الايراني الشهيد فخري زاده .

واقدمت عناصر ارهابیة مسلحه عصر الجمعة (27 تشرين الثاني / نوفمبر) علی نصب كمين في طريق السيارة الحاملة لرئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع، العالم البارز "محسن فخري زادة" في بولفار "مصطفى خميني" بمنطقة آبسرد التابعة لمدينة دماوند شرقی العاصمة طهران؛ في عملية ارهابية مسلحة ادت الى استشهاده.

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