خطيب زادة: جميع الجماعات الارهابية متدربة في مدارس ممولة سعوديا

وكتب خطيب زادة في تغريدة له مساء الخميس ردًا على تغريدة عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي: انه على مدى عقود كانت الوهابية صنيعة القوى الاستعمارية، هي المصدر الوحيد للتعصب الاعمى والكراهية والإرهاب في منطقتنا وخارجها.

واضاف: الحقيقة هي ان جميع الجماعات الإرهابية في منطقتنا قد تدربت في مدارس تمولها السعودية.

وتابع خطيب زاده: لا يمكن لأي قدر من الغموض الذي يثار من قبل السعوديين إخفاء هذه الحقيقة القبيحة، فالجرائم في اليمن وقضية (قتل) خاشقجي سيئة الصيت تشكل بعضا من ممارساتهم.

وقال: ان احدث ممارساتهم هو الوقوف جنبا إلى جنب مع الراعي الرئيسي للإرهاب الحكومي [إسرائيل] ضد الفلسطينيين.

وقال خطيب زاده: انه على السعوديين تغيير هذا النهج. فلم يعد من الممكن استمرار سياسة اثارة التوتر.

انتهى ** 2342