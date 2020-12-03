٠٣‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١١:٢٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84134272
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ردا على مزاعم الجبير...

خطيب زادة: جميع الجماعات الارهابية متدربة في مدارس ممولة سعوديا

خطيب زادة: جميع الجماعات الارهابية متدربة في مدارس ممولة سعوديا

طهران / 3 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- اكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة بان جميع الجماعات الارهابية في المنطقة متدربة في مدارس ممولة من قبل السعودية.

وكتب خطيب زادة في تغريدة له مساء الخميس ردًا على تغريدة عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي: انه على مدى عقود كانت الوهابية صنيعة القوى الاستعمارية، هي المصدر الوحيد للتعصب الاعمى والكراهية والإرهاب في منطقتنا وخارجها.

واضاف: الحقيقة هي ان جميع الجماعات الإرهابية في منطقتنا قد تدربت في مدارس تمولها السعودية.

وتابع خطيب زاده: لا يمكن لأي قدر من الغموض الذي يثار من قبل السعوديين إخفاء هذه الحقيقة القبيحة، فالجرائم في اليمن وقضية (قتل) خاشقجي سيئة الصيت تشكل بعضا من ممارساتهم.

وقال: ان احدث ممارساتهم هو الوقوف جنبا إلى جنب مع الراعي الرئيسي للإرهاب الحكومي [إسرائيل] ضد الفلسطينيين.

وقال خطيب زاده: انه على السعوديين تغيير هذا النهج. فلم يعد من الممكن استمرار سياسة اثارة التوتر.

انتهى ** 2342

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