منظمة شنغهاي للتعاون تدين اغتيال الشهيد فخري زادة

واعربت المنظمة عن المواساة لحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والشعب الايراني واسرة الشهيد فخري زادة باستشهاده في 27 نوفمبر الماضي.

وجاء في البيان الصادر: ان منظمة شنغهاي تدين بقوة كل الاجراءات المزعزعة للسلام في المنطقة وكذلك الارهاب مهما شكله.

واعتبرت المنظمة مثل هذه الاجراءات بانها ليست فقط مناقضة لاعراف العلاقات والقوانين الدولية بل تهدد ايضا السلام والاستقرار في منطقة هشة.

واعربت المنظمة عن املها بالكشف عن الضالعين في هذا العمل الاجرامي الجبان وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم.

يذكر ان مساعد وزير الدفاع رئيس منظمة البحث والابداع بالوزارة قد تعرض لهجوم ارهابي في منطقة آبسرد التابعة لمدينة دماوند في طهران ما ادى الى اصابته حيث تم نقله الى المستشفى الا ان جهود الفريق الطبي لم تفلح في انقاذ حياته واستشهد لجراحه البالغة التي اصيب بها.

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