السفیر الايراني غير المقيم في براتيسلافا یقدم أوراق اعتماده للرئيسة السلوفاكية

وقدم باقربور أردكاني في القصر الرئاسي في براتيسلافا ، أوراق اعتماده إلى الرئيسة زوزانا تشابوتوا.

وجرى خلال المراسم عزف النشيد الوطني ، واستعراض الحرس العسكري الخاص ، واداء التحية العسكرية لسفير الجمهورية الإسلامية الايرانية.

واشار باقربور خلال مباحثاته مع رئيسة سلوفاكيا الى انه سيبذل خلال فترة مهامه على تطوير العلاقات الثنائية بين إيران وسلوفاكيا ، واستعرض وجهات النظر المشتركة بين البلدين لتحقيق بيئة دولية مستقرة واعتبر ذلك ارضية مناسبة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية.

بدورها هنأت الرئيسة السلوفاكية، السفير باقربور اردكاني لتوليه مسؤوليته الجديدة، واذ أعربت عن تقديرها لوجهات نظره، تمنت له النجاح في تطوير العلاقات الثنائية.

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