وزير الصحة الايراني: الحظر يستهدف الادوية والمستلزمات الطبية

وفي كلمته التي القاها مساء الخميس خلال الاجتماع رفيع المستوى حول مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19) في الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة والذي عقد عن طريق الفيديوكونفرانس قال نمكي: انه ورغم كل القيود الناجمة عن الحظر الاحادي واللاقانوني فقد اخذت الحكومة بنظر الاعتبار حزما مالية خاصة للشرائح الفقيرة واجراءات دعم اقتصادية للاعمال الصغيرة وبرامج تغطية للاختبار والعلاج لـ 3.5 مليون مهاجر افغاني قانوني وغير قانوني.

واشار وزير الصحة الى الارهاب الاقتصادي الاميركي ضد الشعب الايراني واضاف: ان الاجراءات الاحادية القسرية المفروضة من قبل حكومة الولايات المتحدة تترك تاثيرا سلبيا على مسيرة مكافحة الجائحة في بلادنا، اذ ان الاجراءات الاحادية غير القانونية تعرقل وصول المواطنين بسهولة الى السلع والمستلزمات الطبية الاساسية وبناء عليه فانها تعرّض صحة المواطنين الايرانيين للخطر.

واضاف: ان توفير الادوية والسلع الصحية مستهدف بسبب القيود الشديدة على مصادر العملة الصعبة حتى للقضايا الانسانية.

وتابع وزير الصحة: ان هذه الجائحة تذكرنا بمدى الحاجة للصدقية والتضامن والتعاون على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية.

وقال نمكي: اننا نطلب من المؤسسات المالية الدولية ان تقدم الدعم المالي الملحوظ للدول الاعضاء دون ان تاخذ العقبات السياسية بنظر الاعتبار.

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