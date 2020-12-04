رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس: سأعمل على العودة الى الاتفاق النووي

وغريغوري ميكس هو أول أمريكي من أصل أفريقي يترأس لجنة الشؤون الخارجية الرئيسية في مجلس النواب.

وهزم ميكس ، وهو ديمقراطي يمثل المنطقة الخامسة في نيويورك بالكونغرس وعضو بارز في التجمع الأسود بالكونغرس ، هزم الديموقراطي عن تكساس جواكين كاسترو بأغلبية 148 صوتًا مقابل 78.

وبحسب قناة الجزيرة الانجليزية وعد ميكس في بيان بعد انتخابه انه سيعمل على عودة الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي مع ايران الذي انسحب منه الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مسؤول عن الإشراف التشريعي على مجموعة من قضايا السياسة الخارجية، بما في ذلك سلطات الحرب الأمريكية، والأمن القومي الذي يؤثر على السياسة الخارجية والمساعدات الخارجية.

وكان ميكس انتقد في مقابلة مع C-SPAN في سبتمبر 2019 ، حملة الضغط الأقصى التي يشنها ترامب ضد إيران.

واكد إن قرار الرئيس الأمريكي سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي متعدد الأطراف كان خطأ.

وفي بداية عام 2020 دعا ميكس إلى اشتراط المساعدة الأمريكية للكيان الإسرائيلي للضغط عليها للالتزام بالقانون الدولي واحترام حقوق الإنسان .

انتهى 1049