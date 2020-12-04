تبادل الاسرى بين انصار الله وحكومة المستقيل هادي

وقال المرتضى في تغريده له على حسابه في تويتر امس الخميس: " بعون الله وتوفيقه تم اليوم الخميس 18/4/1442 الموافق 3/12/2020 تحرير (6) من أسرى الجيش واللجان الشعبية من خلال عملية تبادل بوساطة محلية في جبهة مأرب".

وكان قد تم تحرير 4 من أسرى الجيش واللجان الشعبية نهاية الشهر الماضي من عدة جبهات عبر تفاوضات محلية.

يأتي ذلك مع تحقيق قوات الجيش واللجان الشعبيه تقدما جديدا على مسرح عمليات الجدعان ورغوان بمحافظة مأرب في وسط اليمن.

وقال محمد علي طعيمان في تصريح جديد “ابشركم بقرب دخول المجاهدين قريبا إلى المدينة”.

وجاءت تصريحات طعيمان مع تقدم جديد لقوات الجيش واللجان الشعبية على تخوم المدينة حيث افادت مصادر قبلية بالتوغل في منطقة مدغل والجدعان بعد السيطرة على مركز اتصالات حكومي بالقرب من المدينة إضافة إلى استمرار العمليات في رغوان التي تكاد تسقط بيد قوات الجيش واللجان الشعبية.

انتهى