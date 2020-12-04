٠٤‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١٢:٢٨ م
رقم الصحفي: 2455
رمز الخبر: 84134472
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السفارة الايرانية في اسلام آباد تفتح سجل التعازي بالشهید فخري زادة

السفارة الايرانية في اسلام آباد تفتح سجل التعازي بالشهید فخري زادة

طهران/4 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- أعلنت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في باكستان عن فتح سجل افتراضي للتعازي، برئيس منظمة الأبحاث والابداع في وزارة الدفاع الايرانية الدكتور محسن فخري زادة.

وقالت السفارة الايرانية في اسلام آباد في بيان: ان سجل التعازي الافتراضي يستقبل الرسائل الالكترونية للمعزين منذ امس الخميس ويبقى مفتوحا حتى مساء اليوم الجمعة.

ومنذ الخميس سجل العديد من المسؤولين الباكستانيين وسفراء الدول المختلفة والدبلوماسيين والشخصيات السياسية والدينية تعازيهم في استشهاد العالم فخري زادة.

وكانت الخارجية الباكستانية اصدرت بيانا رسميا ادانت فيه العملية الارهابية التي استهدفت فخري زادة، معتبرة عملية الاغتيال هذه بانها تتعارض مع الاعراف والقوانين الدولية، ويهدد السلام والاستقرار الاقليمي المتوتر اساسا.

وقد استشهد رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع الايرانية، الدكتور محسن فخري زاده، استشهد عصر الجمعة (27 تشرين الثاني / نوفمبر) إثر هجوم ارهابي مسلح على سيارته في ضواحي العاصمة طهران.

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