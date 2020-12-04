وزیر خارجیة کرواتیا یعزي باستشهاد العالم الایراني فخري زادة

وفي الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم الجمعة قدم رادمان التعازي وأعرب عن المواساة للحكومة والشعب الايراني واسرة الشهيد فخري زادة باستشهاده.

وبحث الوزيران خلال هذه المحادثات الهاتفية مختلف المواضيع بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية والقضايا ذات الصلة بالاتفاق النووي.

وكانت الخارجية الكرواتية قد أصدرت بيانا أدانت فيه اغتيال العالم الايراني البارز الشهيد محسن فخري زادة، وأعربت عن المواساة لايران حكومة وشعبا.

وكان العالم الايراني البارز الشهيد محسن فخري زادة الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الدفاع رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع، قد تعرض يوم الجمعة 27 تشرين الثاني/نوفمبر لهجوم ارهابي مسلح على سيارته التي كان يستقلها في منطقة آبسرد بمدينة دماوند شرق طهران، نقل على اثرها الى المستشفى الا انه استشهد بسبب الجراح البالغة التي اصيب بها.

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