دبلوماسي روسي ينتقد تسريب تقرير سري للوكالة الذرية حول برنامج ايران النووي

وكتب اولیانوف في تغريدة له على حسابه الشخصي في موقع "تويتر" الجمعة: ان تقريرا سريا آخر للوكالة الدولية للطاقة الذرية تسرب الى وسائل الاعلام بصورة واسعة فور توزيعه على اعضاء مجلس حكام الوكالة الدولية.

واعتبر الدبلوماسي الروسي مقترح سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي بانه مناسب لكنه تساءل في الوقت ذاته: هل ان هذا الامر يساعد في حل القضية؟.

وكان سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي قد انتقد تسريب تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول برنامج ايران لنصب 3 سلسلات من اجهزة الطرد المركزي الجديدة في منشاة نطنز، مؤكدا مسؤولية الوكالة في الحفاظ على المعلومات السرية لاجراءات الضمان للدول.

وكتب غريب آبادي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الجمعة: ان التقرير السري للوكالة اليوم (الجمعة) الذي كان يتضمن محتويات رسالة ايران السرية، قد ظهر في وسائل الاعلام على الفور حتى قبل ان يتمكن اعضاء مجلس الحكام من متابعته.

واضاف: ان مسؤولية الوكالة ليست مقتصرة فقط على تحديث التطورات بل ايضا الحفاظ على المعلومات السرية لاجراءات الضمان للدول.

وتابع غريب آبادي: انه لو كان من المقرر عدم انتقاد الوكالة والدول الاعضاء حول هذا الشرخ في الامور السرية، فانه يتوجب على الوكالة اعادة النظر في آلياتها السرية ومنها استخدام الموقع الالكتروني الداخلي "غاواتم" كوسيلة للمراسلات.

انتهى ** 2342