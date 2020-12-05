الأوركسترا السمفونية الوطنية السورية تعزف أشعار المقاومة

وفادت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء ( ارنا) بانه التقى علي رضا فدوي المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في سوريا والسفير الايراني لدى سوريا " جواد ترك آبادي اليوم السبت وزيرة الثقافة السورية لبنة مشوح.

و أكد الجانبان في اللقاء الذي يكون أول لقاء بين أعضاء السفارة الايرانية والمستشارية الثقافية مع وزيرة الثقافة السورية الجديدة ، على تمتين العلاقات الثقافية وتعزيزها بما ترتقي الى مستوى العلاقات السياسية الوثيقة بين البلدين.

وشدد السفير ترك أبادي على عزم ايران على تعزيز العلاقات الثقافية مع سوريا معلنا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع التعاون الثقافي والعلمي والفني بين البلدين في جميع المجالات بما فيها عقد المؤتمرات والمعارض المشتركة والأيام الثقافية والسينمائية وكذلك اقامة دورات التدريب في المجال الثقافي بما فيه الموسيقي.

واشار الى الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني والبرامج المشتركة المقترحة لإحياء ذكرى الشهيد سليماني في العاصمة السورية و بعض محافظاتها منها اللاذقية وحمص وحلب وحماة ودير الزور.

ووجه ترك آبادي الدعوة الى وزارة الثقافة السورية ودور النشر في سوريا للمشاركة في معرض طهران الدولي للكتاب نظرا الى انه سيُقام هذا العام في الاجواء الافتراضية بسبب القيود المفروضة على انتشار فيروس كورونا.

الفرص الحضارية والثقافية بين إيران وسوريا فريدة

وشكرت السيدة لبنة مشوح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اهتمامها بالعلاقات الثقافية بين البلدين وأكدت على عزم وزارة الثقافة السورية على ترسيخ العلاقات الثقافية مع ايران معربة عن تمنياتها الصادقة بشان توسيع العلاقات الثقافية والفنية بين البلدين اكثر فاكثر.

وأعربت وزيرة الثقافة السورية عن أملها في أن ينمو التبادل الثقافي بين البلدين ويتسع على نفس المستوى من العلاقات السياسية الرفيعة.

وأكدت ان البلدين يتمتعان بقدرات حضارية وثقافية واسعة للغاية وفريدة من نوعها ، و الفرص مفتوحه امامهما للتواصل الثقافي خاصة على المستوى الشعبي والمؤسسات والمنظمات الثقافية والفنية".

وتم في اللقاء تقديم اقتراح حول اجراء أوركسترا دمشق السمفونية باشعار "المقاومة" بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قاسم سليماني، رحبت به وزيرة الثقافة السورية.

انتهى** 1453