٠٥‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١١:٥٧ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84135311
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خلال خمس سنوات

تسجيل 11 مدينة وثلاث قرى ايرانية في قائمة الصناعات اليدوية

تسجيل 11 مدينة وثلاث قرى ايرانية في قائمة الصناعات اليدوية

طهران/ 5 كانون الاول/ ديسمبر/ ارنا – اعلن مساعد وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية لشؤون الصناعات اليدوية "بويا محموديان"عن تسجيل 11 مدينة وثلاث قرى ايرانية عالميا في قائمة الصناعات اليدوية وذلك خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال محموديان اليوم السبت لارنا،  تم في عام 2015 تسجيل مدينة أصفهان كمدينة عالمية للصناعات اليدوية وتبريز كمدينة عالمية للسجاد اليدوي وفي عام 2016 تم تسجيل مدينة لالجين الايرانية كمدينة عالمية للخزف ومشهد كمدينة عالمية للاحجار الكريمة .

واضاف في عام 2017 تم تسجيل قرية " كلبوريان " التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان كقرية عالمية للخزف ومدينة " سيرجان" التابعة لمحافظة كرمان كمدينة عالمية لسجاد الكليم ومدينة مريوان مدينة عالمية لاحذية الكلاش ( حذاء كردي) .

وقال ايضا في عام 2018 تم تسجيل مدينة ميبد التابعة لمحافظة يزد كمدينة عالمية للسجاد القطنى ومدينة اباده في محافظة فارس كمدينة عالمية للزخرفة ومدينة زنجان مدينة النقوش على القماش.

انتهى**م م**

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