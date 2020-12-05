ضبط أكثر من طن من المخدرات في سيستان وبلوشستان

وأعلن العميد أحمد طاهري في مقابلة مع مراسل ارنا اليوم السبت: تمکنت شرطة مدينة ايرانشهر في محافظة سيستان وبلوشستان خلال اشتباكات مع اعضاء عصابة كبيرة لتهريب المخدرات من ضبط طن و 400 كيلوغرام من الأفيون كان مختبأ في سيارة بيجو.

كما قتل خلال هذه الاشتباكات احد اعضاء هذه العصابة وتم ضبط مسدس وكميات من الذخيرة.

وتقع إيرانشهر في محافظة سيستان وبلوشستان ، على بعد 337 كيلومترا من مدينة زاهدان مركز المحافظة وعلى طريق عبور تشابهار - ميلك.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها .

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