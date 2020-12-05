٠٥‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١:٣١ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84135435
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ضبط أكثر من طن من المخدرات في سيستان وبلوشستان

ضبط أكثر من طن من المخدرات في سيستان وبلوشستان

خرم اباد/5كانون الأول/ديسمبر/ارنا-قال قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان( جنوب شرقي البلاد )عن ضبط طن واحد و200 كيلوغرام من المخدرات في مدينة إيرانشهر.

وأعلن العميد أحمد طاهري في مقابلة مع مراسل ارنا اليوم السبت: تمکنت شرطة مدينة ايرانشهر في محافظة سيستان وبلوشستان خلال اشتباكات مع اعضاء عصابة كبيرة لتهريب المخدرات من ضبط  طن و 400 كيلوغرام من الأفيون كان مختبأ في سيارة بيجو.

كما قتل خلال هذه الاشتباكات احد اعضاء هذه العصابة وتم ضبط مسدس وكميات من الذخيرة.

وتقع إيرانشهر في محافظة سيستان وبلوشستان ، على بعد 337 كيلومترا من  مدينة زاهدان مركز المحافظة وعلى طريق عبور تشابهار - ميلك.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها .

انتهى**3276

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