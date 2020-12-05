حصيلة ضحايا كورونا في ايران تبلغ 321 شخصا

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم السبت انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 12 الفا و 151حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 1ملیون و28 الفا و986 شخصا ويكون 5817 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 719 الفا و 708 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 321 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 50 الف و 16 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ستة ملايين و 342 الفا و 628 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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