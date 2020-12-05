٠٥‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٢:١٧ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84135576
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خلال الـ24 ساعة الماضية..

حصيلة ضحايا كورونا في ايران تبلغ 321 شخصا

حصيلة ضحايا كورونا في ايران تبلغ 321 شخصا

طهران/5کانون الاول /دیسمبر/ارنا- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم السبت 1ملیون و 28 الفا و986 شخصا و بوفاة 321 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 50 الف و16 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم السبت انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل  12 الفا و 151حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی  1ملیون و28 الفا و986 شخصا ويكون 5817 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 719 الفا و 708 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 321 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 50 الف و 16 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ستة ملايين و 342 الفا و 628 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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