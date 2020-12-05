مسؤول : ايران تنتج 90 بالمئة من قطع غواصاتها

وفي تصريح صحفي له اليوم السبت، لفت الادميرال مقصودي الى معرض المنتجات الدفاعية للقوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية، الذي يقام سنويا بالتزامن مع اسبوع القوة البحرية في البلاد؛ مبينا ان هذا المعرض يضم اخر المستجدات على صعيد الصناعات والتكنولوجيا المستخدمة في انتاج القطع البحرية السطحية والغواصة على ايدي الخبراء والباحثين الايرانيين وانطلاقا من طاقاتنا الوطنية.

كما نوه بضرورة تصنيع الطائرات المسيرة عمودية التحليق محليا، وضمها الى الخدمة لدى القطع البحرية والطيران البحري للجيش الايراني.

واضاف : انه بناء على ذلك، فقد بذلنا خلال الاعوام الاخيرة جهودا كبيرة من اجل تصنيع الطائرات المسيرة التي تستطيع ان تحلق وتحط على سطح القطع البحرية.

وتابع هذا القائد البحري الايراني، "انه لمن دواعي السرور، اننا تمكنا خلال الاعوام الاخيرة وعبر اكمال الاختبارات الميدانية، من ازاحة الستار عن الطائرة المسيرة بليكان كنموذج متطور لهذا الطراز من الطائرات المسيرة الايرانية".

واوضح : نحن استطعنا خلال الاعوام الماضية التوصل الى تكنولوجيا انتاج صواريخ "عمق – سطح"؛ التي لا يمتلك تقنيتها الا عدد محدود من الدول.

كما نوّه رئيس منظمة الابحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي بالجيش الايراني، الى اكمال مرحلة الاختبارات الخاصة بمنظومة اطلاق صواريخ "عمق-سطح"، والانتقال الى مرحلة الانتاج الواسع لدى مجموعة الصناعات الدفاعية في البلاد.

وختاما، اشار الادميال مقصودي، الى ان بحرية الجيش وضعت على سلم برامجها، توطين تقنية انتاج قطع ومديات الرادارات، وبدء خط انتاجها الواسع ايضا.

انتهى ** ح ع